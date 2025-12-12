Додон: экономическая стабильность Молдавии оказалась в руках западных доноров

Экс-президент республики считает, что через три года страна может оказаться в ситуации, когда треть расходов будет финансироваться внешними займами

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Экономическая стабильность Молдавии попала в руки западных доноров, которые должны будут закрыть рекордный для республики дефицит бюджета в размере 20,9 млрд леев (свыше €1 млрд). Так руководитель Соцпартии, экс-президент страны Игорь Додон прокомментировал журналистам поступивший в парламент проект госбюджета на 2026 год.

"Почти четверть расходов бюджета покрывается внешними источниками. Через три года мы придем к ситуации, когда треть расходов будут финансироваться за счет внешних займов. Чем мы гордимся, куда идем", - сказал Додон.

По его словам, на покрытие дефицита в размере €1 млрд у властей пока есть только кредит от ЕС в размере €300 млн. "Остальных источников нет. Там [в бюджете] написано - возможная программа с МВФ, Всемирный банк", - сказал Додон.

Согласно проекту закона о бюджете, доходы предполагаются в объеме 79,6 млрд леев (около €4 млрд), а расходы - в размере 100,5 млрд леев (свыше €5 млрд). В 2025 году МВФ отказался от финансирования республики из-за несоблюдения обязательств по сокращению расходов. Второй причиной наблюдатели называют провал реформы по укреплению независимости правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и контроль за расходованием госсредств. В декабре в республику прибыла миссия валютного фонда для оценки экономической ситуации в стране в рамках соглашения о сотрудничестве.