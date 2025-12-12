Reuters: в ЕС считают "совершенно невозможным" присоединение Украины к 2027 году

По информации агентства, неизвестно, поддерживает ли руководство объединения план по присоединению страны к этому сроку

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Представители ЕС назвали "совершенно невозможным" вступление Украины в сообщество к 2027 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Один из источников агентства отметил, что присоединение Украины "чрезвычайно сложно" реализовать к указанному сроку. Он добавил, что неизвестно, поддерживает ли руководство ЕС такой план.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинский вариант мирного урегулирования, переданный США, предполагает вступление в Евросоюз к 1 января 2027 года. Отмечается, что Брюссель поддерживает устремления Киева, хотя столь скорый прием Украины в ЕС будет означать "переписывание процедур по вступлению" в объединение.

Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году, однако эти планы сорвались из-за вето Венгрии.

Переговоры о приеме в ЕС направлены на синхронизацию всего законодательства страны-кандидата с законодательством Евросоюза. Обычно они продолжаются больше 10 лет, жестких рамок для этого процесса не существует. Например, Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, таким образом, они продолжаются уже 20 лет без какой-либо реальной перспективы приема этой страны в сообщество.