Agerpres: тысячи румын протестуют против коррупции в системе правосудия

Поводом послужил документальный фильм румынских журналистов "Правосудие в плену"

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 13 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста против коррупции в системе правосудия на площади перед штаб-квартирой правительства Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Участники манифестации требовали искоренить взяточничество в судебных органах и отправить в отставку председателя Высокого кассационного суда, министра юстиции, главу МВД и главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией.

Протесты проходят в Бухаресте и Клуже-Напоке уже третий день, а 12 декабря прошли также в Брашове, Тимишоаре и Яссах.

Поводом для протестов послужил документальный фильм "Правосудие в плену", созданный румынскими журналистами, которые специализируются на расследовании коррупции. В нем ряд судей и прокуроров утверждают, что вся судебная система в стране контролируется лицами, которые занимают в ней ключевые позиции, крупные коррупционные дела в Румынии замалчиваются, а уже возбужденные уголовные дела неоправданно закрываются в связи с истечением срока давности. Фильм был показан сначала 9 декабря на YouTube, а 10 декабря - по центральному телевидению.

Руководители высших судебных инстанций отвергли обвинения, заявив, что приведенные в фильме факты не соответствуют действительности. Однако многие судьи и прокуроры подтвердили, что злоупотребления в системе правосудия происходят регулярно. Ряд журналистов, однако, заняли осторожную позицию, полагая, что в реальности речь идет о столкновении двух групп судей и прокуроров, а также стоящих за ними политиков.

Высший совет магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров) сообщил, что судебной инспекции поручено провести проверку в связи с изложенными в фильме фактами, а президент Никушор Дан пригласил судей и прокуроров на встречу 22 декабря, чтобы обсудить проблемы в национальной системе правосудия.