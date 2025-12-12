Трамп назвал двух основных кандидатов на пост главы ФРС

Президент США склоняется к выдвижению главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета или бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уорша

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склоняется к выдвижению на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета или бывшего члена Совета управляющих ФРС Кевина Уорша. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

"Думаю, первые строчки [в списке претендентов] занимают Кевин [Уорш] и Кевин [Хассет]. Оба Кевина отличные", - сказал Трамп, отметив, что есть еще "пара отличных" кандидатов.

По сведениям газеты, в среду американский лидер провел 45-минутное собеседование с Уоршем, во время которого поинтересовался у кандидата, можно ли рассчитывать на то, что в случае назначения главой ФРС он поддержит снижение базовой процентной ставки. "Он (Уорш - прим. ТАСС) считает, что следует снижать ставку. Так считают все, с кем я говорил", - заявил хозяин Белого дома, беседуя с WSJ.

Трамп надеется, что через год базовая процентная ставка - сейчас находится на уровне 3,5-3,75% - будет составлять "1% или даже меньше". По мнению президента США, следующий глава ФРС должен будет советоваться с ним по этому вопросу. "Это не значит, что он обязан будет делать ровно то, что мы ему говорим. Но, определенно, мое мнение разумно, и к нему следует прислушиваться", - полагает хозяин Белого дома.

Ранее ФРС по итогам заседания третий раз подряд снизила базовую ставку, до уровня 3,5-3,75%. Регулятор также понизил прогноз по инфляции в США в 2025 году с 3 до 2,9%, прогноз на 2026 год был понижен с 2,6 до 2,4%. Кроме того, ФРС сохранила прогноз по безработице в стране в 2025 и в 2026 годах на уровне 4,5% и 4,4% соответственно.

Критика Трампа в отношении ФРС

Сотрудники действующей вашингтонской администрации ранее неоднократно заявляли, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делал этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.