Трамп: США надеются понять, возможно ли сейчас заключение сделки по Украине

23:04

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает вскоре понять, возможно ли сейчас заключение сделки по урегулированию на Украине. С таким заявлением он выступил на церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной Соединенных Штатов по хоккею.

"Мы работаем над тем, чтобы понять, можем ли мы прямо сейчас заключить сделку. Посмотрим. Наверное, скоро мы узнаем", - заявил американский лидер. 

