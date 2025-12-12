Трамп: Вашингтон начинает бороться с наркотрафиком из Латинской Америки на суше

Целью будут "люди, которые завозят наркотики" в страну, сообщил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает бороться с контрабандой наркотиков из Латинской Америки на суше.

"Мы справились с 96% контрабанды наркотиков по морю, теперь мы начинаем на суше. Делать это на суше гораздо проще, и это (операции ВС США - прим. ТАСС) начнет происходить", - сказал он на церемонии присуждения почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной Соединенных Штатов по хоккею.

Трамп отметил, что наземные удары "не обязательно будут наноситься по Венесуэле". По его словам, целью будут "люди, которые завозят наркотики" в США.