WSJ: ВС США провели операцию на судне, следовавшем из КНР в Иран

Спецназ Соединенных Штатов конфисковал груз, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Спецназ США в ноябре высадился на судно, следовавшее из Китая в Иран, и конфисковал находившийся на нем груз. Об этом сообщила 12 декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские спецназовцы взошли на судно, когда оно находилось у берегов Шри-Ланки. Издание утверждает, что на борту находились товары двойного назначения. Согласно данным разведки США, груз якобы предназначался для иранских компаний, которые специализируются на закупке компонентов для ракетной программы Тегерана.

После того как товары были конфискованы, судно продолжило свой путь, добавила The Wall Street Journal.