Министр обороны Венесуэлы обвинил США в присвоении ресурсов Латинской Америки

Владимир Падрино Лопес назвал вооруженный захват танкера с венесуэльской нефтью в Карибском море "грубым пиратством" и воровством

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 13 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес обвинил США в попытке присвоить природные ресурсы Латинской Америки и в намерении установить полный контроль над Карибским бассейном.

В эфире телеканала Venezolana de Television министр подчеркнул, что "Соединенные Штаты стремятся похитить природные ресурсы Латинской Америки". Он назвал вооруженный захват США танкера с венесуэльской нефтью в Карибском море "грубым пиратством, воровством с применением силы с целью захватить природные ресурсы". Лопес также указал, что судьба экипажа захваченного танкера остается неизвестной.

"Правительство США начало стратегическое развертывание в Карибском бассейне, чтобы полностью закрыть и использовать его в собственных интересах", - заявил министр. "Венесуэльский народ в единстве с военными и полицией непоколебим перед лицом американского империализма", - подчеркнул министр обороны.

Президент США Дональд Трамп 10 декабря подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, указало, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана.

В министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как "вопиющий грабеж и акт международного пиратства.