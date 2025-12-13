Азаров: для обсуждения буферной зоны надо дождаться документальных доказательств

Что-то комментировать можно после получения материалов от России или США, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Рассуждать о возможности создания буферной зоны в Донбассе, информацию о которой распространили со ссылкой на различные источники западные и украинские СМИ, можно будет только после появления документальных доказательств наличия этих предложений от США или РФ. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Давайте дождемся хоть каких-то документальных материалов от непосредственных источников, то есть от Соединенных Штатов, например, или от России. Кто-то же из них должен выйти с теми предложениями конкретными, о которых мы говорим", - отметил он.

По мнению Азарова, обсуждать что-то и комментировать сказанное людьми вроде Владимира Зеленского, Михаила Подоляка и других "абсолютно несерьезно". "Они сегодня говорят одно, завтра другое. Зеленский во вчерашнем заявлении, например, заявил о том, что сейчас не время назначать главу его администрации. А буквально две недели назад во время пятничного выступления он заявлял, что в понедельник будет новый глава администрации. Так как к этим заявлениям, абсолютно противоположным друг другу, можно относиться?" - задается вопросом собеседник агентства.

О планах

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что на следующий день вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".

За последнее время в СМИ появилось большое количество статей о якобы имеющихся в плане Трампа тех или иных инициативах. Так, к примеру, газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что разработанный США план по урегулированию украинского конфликта предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России. В украинских СМИ эту тему "подхватили" уже со своими формулировками, а французский Le Monde написал, что украинские власти согласны с идеей создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, но считают, что для этого необходим взаимный отвод сил по текущей линии фронта.