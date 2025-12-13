ЦТАК: саперы КНДР вернулись после выполнения боевого задания в Курской области

Церемония приветствия прошла 12 декабря

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка вернулись в КНДР после выполнения боевого приказа Трудовой партии Кореи в Курской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония приветствия состоялась 12 декабря, в ней принял участие лидер КНДР Ким Чен Ын. "Горячо приветствую всех командиров и солдат саперного полка, которые отправились в зарубежный регион и возвратились на родину, ярко продемонстрировав геройство и профессионализм нашей армии и с ответственностью выполнив порученное боевое задание", - отметил он.

Председатель государственных дел указал, что полк был сформирован 28 мая "с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции". "Полк на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации", - отметил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР заявил, что ждал возвращения солдат и офицеров. "Это продолжалось 120 дней по сей день с того момента, как я был вынужден отправить бойцов саперного отряда в столь опасный регион", - сказал Ким Чен Ын. "Все - от командира вплоть до солдата - почти каждый день выдерживали невообразимую духовно-физическую нагрузку и проявляли массовый героизм. В итоге сотворено чудо: за кратчайший срок - менее чем за 3 месяца - опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвредить даже за несколько лет, превратилась в безопасную", - подчеркнул он.

Ким Чен Ын отметил, что в ходе выполнения задачи погибли девять военнослужащих. Им присвоено звание Героя КНДР. По результатам миссии полку присвоен орден "Свобода и Независимость" I степени. Лидер КНДР встретился с семьями погибших саперов, возложил цветы к Стене памяти и почтил минутой молчания их память. Ким Чен Ын также пообщался с отличившимися командирами и бойцами. В ходе церемонии состоялся парадный марш инженерно-саперной части, прошел концерт и прием.

17 июня по итогам визита в КНДР секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить 1 000 саперов и 5 000 военных строителей для восстановления Курской области. 14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия признательна и благодарна саперам из КНДР за самоотверженную и героическую помощь в разминировании в Курской области. Летом 2024 года РФ и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое содержит пункт о взаимной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон.