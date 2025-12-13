Ким Чен Ын: "вооруженные головорезы Запада" не готовы бросить вызов армии КНДР

У Корейской народной армии высокий боевой дух, пояснил лидер КНДР

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Валерий Мельников/ POOL/ ТАСС

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы западных стран, несмотря на свое "ультрасовременное оружие", не готовы бросить вызов Корейской народной армии из-за ее высокого боевого духа. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"С такой революционной армией, отличающейся невообразимой, бесконечной духовной глубиной, не осмеливаются воевать и военные банды Запада, вооруженные ультрасовременным оружием", - сказал Ким Чен Ын. 12 декабря в Пхеньяне состоялась церемония приветствия корейских саперов, вернувшихся из Курской области после выполнения задач по ее разминированию. Лидер КНДР выступил с речью на этом мероприятии.

По итогам миссии 528-й инженерно-саперный полк Корейской народной армии получил орден "Свобода и Независимость" I степени. В ходе выполнения боевого задания погибли 9 корейских военнослужащих, им было присвоено звание Героя КНДР.

17 июня по итогам визита в КНДР секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить 1 000 саперов и 5 000 военных строителей для восстановления Курской области. 14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия признательна и благодарна саперам из КНДР за самоотверженную и героическую помощь в разминировании в Курской области. Летом 2024 года РФ и КНДР заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое содержит пункт о взаимной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон.