Бердымухамедов: Туркмения готова продолжать многоплановое сотрудничество с РФ

Президент республики подчеркнул, что развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики страны

АШХАБАД, 13 декабря. /ТАСС/. Туркмения готова к дальнейшему всестороннему и многоплановому сотрудничеству с Россией. Об этом заявил президент центральноазиатской страны Сердар Бердымухамедов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Встреча прошла накануне. По данным газеты, Бердымухамедов отметил, что развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-российских отношений на благо народов обеих стран.

По словам Бердымухамедова, особое место в повестке дня туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических связей. Помимо этого, важной частью межгосударственного взаимодействия является культурно-гуманитарная сфера. В этом направлении большое внимание уделяется партнерству в сферах науки, образования, здравоохранения и культуры.

В завершение встречи президенты пожелали друг другу всего наилучшего.

Российский лидер посетил Туркмению 11-12 декабря. Он принял участие в Международном форуме мира и доверия. Помимо этого, Путин провел ряд двусторонних встреч, в том числе с лидерами Турции, Ирана, Ирака и Пакистана. Президент РФ также принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к отмечаемому 12 декабря в Туркмении 30-летию провозглашения нейтралитета.

Форум прошел в Ашхабаде 12 декабря, он также был посвящен Международному дню нейтралитета (12 декабря). В мероприятии помимо российского лидера и хозяина форума Сердара Бердымухамедова приняли участие президенты Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, а также премьер-министры Азербайджана, Грузии и Пакистана.