Cumhuriyet: суд над бывшим мэром Стамбула Имамоглу может затянуться на 12,5 года

Фигурантами дела являются 105 человек, в качестве свидетелей по нему проходят свыше 400

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Начало судебного процесса над бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу по обвинению в коррупции планируется на 9 марта 2026 года и может затянуться на 12 лет и 6 месяцев. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Фигурантами дела являются 105 человек, в качестве свидетелей по нему проходят свыше 400. Процесс рассчитан на 4,6 тыс. дней, отмечает издание. Суд пройдет на территории тюрьмы в стамбульском районе Силиври, где содержится Имамоглу. Ранее он призвал власти организовать прямую трансляцию заседания суда на государственном телевидении.

Имамоглу и фигуранты дела находятся под стражей с конца марта. Обвинительное заключение из 4 тыс. страниц по делу бывшего мэра в конце ноября к рассмотрению принял 40-й суд по уголовным делам Стамбула. Имамоглу обвиняется в создании преступной организации, взяточничестве, отмывании доходов, полученных преступным путем, мошенничестве в ущерб государственным учреждениям и организациям, а также в ряде правонарушений, касающихся персональных данных, сокрытия доказательств по уголовным делам, сговора в рамках проведения тендеров. Обвинение требует для него до 2 352 лет лишения свободы.

После ареста Имамоглу в Турции прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель ранее сообщил, что партия собрала свыше 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и в его поддержку как кандидата в президенты от оппозиции.