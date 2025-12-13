Таиланд продолжит вести военные действия до обеспечения безопасности страны

По словам премьер-министра страны Анутхина Чанвиракуна, боевые действия будут идти, "пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше не угрожает опасность"

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 13 декабря. /ТАСС/. Таиланд будет продолжать вести военные действия, пока не обеспечит безопасность страны. Об этом заявил таиландский премьер-министр Анутхин Чанвиракун.

"Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше не угрожает опасность", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия в течение суток и вернуться к реализации договоренностей о мире.

Вооруженные столкновения с применением стрелкового оружия произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы 7 декабря. Королевская армия Таиланда сообщила, что камбоджийские силы ранним утром начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Поступала информация о жертвах среди военных. Посольства РФ в обеих странах рекомендовали российским туристам воздерживаться от посещения приграничных районов.