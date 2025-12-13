Лукашенко утвердил изменение законов по обеспечению безопасности и обороны

Нововведения учитывают союзнические обязательства Белоруссии

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил изменение законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Соответствующий документ, подписанный главой государства, опубликован на национальном правовом портале.

5 ноября Палата представителей (нижняя палата) парламента Белоруссии приняла законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны", 27 ноября его одобрил Совет Республики (верхняя палата). Документ предусматривает корректировку трех законов: "Об обороне", "О Вооруженных силах Республики Беларусь" и "О военном положении".

По словам начальника Генштаба Павла Муравейко, внесение изменений в закон "Об обороне" детализирует уточненные и закрепленные в военной доктрине подходы республики к защите своего суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя. Эти изменения устанавливают четкую градацию понятий обеспечения военной безопасности, подготовки обороны, обороны и вооруженной защиты.Этими понятиями определяются содержание, объем и временные рамки действия Белоруссии как в мирное, так и в военное время. Исходя из этого, корректируются полномочия президента страны, министерства обороны и Генерального штаба, пояснял он.

Корректировка закона "О военном положении" связана с необходимостью учета обновленных положений военной доктрины в части, касающейся оснований для введения военного положения. Кроме того, закон дополнен обстоятельствами, под которыми понимается нападение на Белоруссию. Теперь акт вооруженной агрессии, совершаемый против Союзного государства, признается и нападением на республику.

Внесение изменений в закон "О Вооруженных силах Республики Беларусь" направлено на установление и устранение "белых пятен" в задачах вооруженных сил как в мирное, так и в военное время, а также исключение дублирования задач, различных по трактовке, но схожих по содержанию. Наиболее существенные изменения связаны с вопросами недопущения и разрешения вооруженных конфликтов. В их основе - накопленный опыт предотвращения кризисной ситуации в 2020 году и в последующие годы. В этой связи уточнены и конкретизированы задачи вооруженных сил в рамках участия в обеспечении военной безопасности и вооруженной защиты государства, а также полномочия органов военного управления вооруженных сил при выполнении задач антикризисного реагирования, подчеркивал начальник Генерального штаба.

Обязательства союзника

Кроме того, нововведения учитывают союзнические обязательства Белоруссии. Вооруженные силы наделяются задачей, согласно которой могут привлекаться к устранению кризисных ситуаций не только на территории республики, но и на территории союзников.

Предполагается и корректировка задач армии в военное время. В этом аспекте с учетом развития международного военного сотрудничества законодательно закрепляется, что вооруженная защита Белоруссии может осуществляться как национальными вооруженными силами, так и совместно с вооруженными силами союзников. Иные изменения, которые включены в проект закона, носят исключительно редакционно-технический характер, отмечал Муравейко.