Steigan: ЕС будет пытаться провоцировать РФ после окончания конфликта на Украине

Солдаты ВСУ могут продолжить свою деятельность посредством насилия и вербовки через соцсети, считает норвежский эксперт Андреа Жок

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Лидеры ЕС попытаются сформировать альянс с националистами в Киеве после окончания украинского конфликта для того, чтобы продолжить вести гибридную войну против России. Такое мнение выразил норвежский эксперт Андреа Жок в статье, опубликованной изданием Steigan в четверг.

"Формальное окончание войны на Украине не положит конец насилию: впереди нас ждет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом" - говорится в статье.

Жок заявил, что Украина является "глобальным центром для правых экстремистов", что также представляет угрозу для самой Европы, так как после окончания конфликта солдаты ВСУ могут продолжить свою деятельность посредством насилия и вербовки через соцсети в странах ЕС.