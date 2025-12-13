Axios: США расценили предложение Зеленского о референдуме как прогресс

По данным портала, Вашингтон готов предоставить Киеву гарантии безопасности, основанные на пятой статье НАТО

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Вашингтон считает, что заявление Владимира Зеленского о проведении территориального референдума является прогрессом на пути к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил порта Axios со ссылкой на источники.

Представитель Белого дома заявил порталу, что США также готовы предоставить Украине гарантии безопасности, основанные на пятой статье НАТО. "Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, но, с другой стороны, будут достаточно надежными. Мы готовы направить этот документ в Конгресс для голосования", - сказал американский чиновник.

В четверг, 11 декабря, Зеленский выступил с утверждением, что вопрос территорий в рамках мирного урегулирования на Украине должен быть вынесен на референдум. Переговоры по урегулированию на Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. 8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный во время его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.