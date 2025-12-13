Латвия продлила запрет на ночные полеты у границы с Россией и Белоруссией

Ограничения будут действовать до конца суток 21 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Латвии снова продлили на неделю запрет полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе балтийской республики.

Ранее запрет действовал до конца суток воскресенья, 14 декабря. "Ограничения снова продлили, и таким образом до конца суток 21 декабря будет сохранен запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что изначально подобные ограничения латвийские власти ввели еще в сентябре и теперь постоянно их продлевают.

Согласно данным диспетчерской службы, равно как и на текущей неделе, с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск) полеты вдоль границы с Россией и Белоруссией запрещены на эшелонах высотой до 6 км. "Информация об ограничениях и их пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - заметил собеседник агентства.

Помимо латвийско-российской и латвийско-белорусской границ аналогичный запрет распространяется также на полеты вдоль границ с Эстонией и Литвой. Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.

Власти соседней Эстонии в сентябре также ввели ограничения на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до 1 км. В частности, всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено находиться в приграничных районах без специального разрешения полиции или пограничной службы. Данное ограничение, как поясняли ранее ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Таллин", действует до утра четверга, 18 декабря.