Депутат Рады Гончаренко: замглавы офиса Зеленского Олега Татарова увольняют

По словам депутата, Татаров "скорее всего, перейдет в Главное управление разведки"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заместителя главы офиса Владимира Зеленского Олега Татарова увольняют, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Олега Татарова увольняют из офиса Зеленского. Чтобы разойтись не очень плохо, Зеленский предлагал главе СБУ Малюку взять его кем-то к себе. Но у Малюка как-то места не нашлось", - написал парламентарий.

По мнению Гончаренко, Татаров "скорее всего, перейдет в Главное управление разведки".

Источники информации парламентарий не привел.

Коррупционный скандал

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день следователи начали публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

11 ноября были предъявлены первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях Миндича. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил.

Позднее издание "Украинская правда" сообщало, что представители высшего звена госуправления на Украине тайно координировали свои действия, направленные на увольнение Ермака. В числе этих людей издание привело фамилию Татарова. Британский журнал The Economist ранее опубликовал статью, в которой говорилось, что на Украине происходит монополизация власти в руках неизбранных чиновников. Среди таких чиновников издание называло, помимо Ермака, замглавы офиса Олега Татарова и помощника Зеленского Дмитрия Литвина.