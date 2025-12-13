В Швейцарии могут запретить анонимно комментировать новости в интернете

По мнению автора инициативы Мауро Поджи, возможность прятаться за псевдонимом позволяет "легче оскорблять других"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Швейцарские парламентарии хотят обязать комментаторов на новостных сайтах медиакомпаний, которые прямо или косвенно поддерживаются за счет бюджетных средств, высказываться под своим настоящим именем. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger.

По мнению автора инициативы, депутата Совета кантонов (малой палаты парламента) Мауро Поджи, возможность прятаться за псевдонимом позволяет "легче оскорблять других". Политик считает, что использование настоящих имен позволит "улучшить культуру дискуссий" и в сети будет меньше враждебных высказываний. Отмечается, что соответствующее предложение уже получило поддержку в Совете кантонов и теперь будет рассмотрено в Национальном совете (большой палате парламента).

По информации издания, эксперты критично относятся к этой инициативе. Так, по словам главы фонда Public Discourse Foundation Софи Ахерманн, исследования указывают на практически полное отсутствие разницы между комментариями под псевдонимами и настоящим именем. Она отмечает, что до 30% комментариев под любой новостью оказываются токсичными. Как добавляет адвокат Мартин Штайгер, разрешение на публикацию комментариев только после проверки личности "было бы неоправданно, как с точки зрения затрат, так и с точки зрения прав личности".