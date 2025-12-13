Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом мирный план по Украине

Президент Турции считает, что "мир не за горами"

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом мирный план по Украине после того, как обсуждал эту тему с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде.

"Как вы знаете, этой темой занимается президент США Дональд Трамп. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан находится в постоянном контакте с американской стороной. Мы также периодически проводим телефонные переговоры с лидерами. После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом. Мир не за горами, мы это видим", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Туркмении.