Эрдоган: Турция не получала запросов об отправке войск в Газу

Необходимо срочно решить жилищные проблемы и удовлетворить основные потребности населения в анклаве, отметил президент республики

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

АНКАРА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на данный момент его страна еще не получала запросов относительно отправки войск республики в сектор Газа для участия в обсуждаемой миссии иностранных стабилизационных сил.

"Мы пока не получали никаких предложений или запросов на этот счет. До нас доходят определенные слухи о том, что состоится встреча по этой теме. Пока такие встречи проводятся ради мира, мы готовы в любой момент принять участие", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Туркмении.

Он, однако, указал, что "израильские нарушения режима прекращения огня в Газе продолжаются". "К сожалению, Израиль не выполняет своих обязательств. Проблемы с доступом к гуманитарной помощи сохраняются. Крайне важно, чтобы Израиль выполнил свои обещания, полностью соблюдал режим прекращения огня и позволил жизни в Газе вернуться в нормальное русло", - сказал он.

По словам Эрдогана, на текущем этапе "необходимо срочно решить жилищные проблемы и удовлетворить основные потребности населения в Газе". "Для этого необходимо устранить проблемы в сфере безопасности, созданные Израилем. Турция же никогда не уклонится от ответственности", - добавил он.