Bild: замглавы фракции АдГ выступит в США с жесткой критикой правительства ФРГ

Маркус Фронмайер собирается сказать, что в его стране "правящий класс сошел с ума", передает газета

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Депутат Бундестага, заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер намерен жестко раскритиковать правительство ФРГ в ходе визита в США. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении текст выступления политика.

Вечером 13 декабря Фронмайер примет участие в гала-вечере Нью-йоркского клуба молодых республиканцев, где будет награжден почетной премией им. Аллена У. Даллеса. В ходе церемонии, как отмечает издание, он намерен выступить с критической речью на английском языке в адрес немецкого кабмина.

"В моей родной стране, Германии, правящий класс сошел с ума", - приводит Bild выдержки из речи депутата от АдГ.

"В то время как наша инфраструктура рушится, а поезда больше не ходят по расписанию, наше правительство занято финансированием "гендерно-трансформирующей работы с мужчинами в Никарагуа" и отправляет полицейские отряды штурмовать дома законопослушных граждан в 6 утра только потому, что они написали злобные твиты о министрах от партии "Зеленых", - утверждает Фронмайер. Он считает, что правительство ФРГ превратило Германию в страну "прокуроров и цензоров". Фронмайер указывает, что власти ФРГ хотят запретить АдГ, подобно тому как предыдущая администрация США "пыталась исключить Дональда Трампа из предвыборной гонки".

В то же время в своей речи политик, как отмечает Bild, ясно дает понять, что АдГ хочет тесно сотрудничать с республиканцами.

"Мои американские друзья, союз между американскими и немецкими патриотами - это кошмар либеральных элит", - настаивает Фронмайер. По его мнению, "мир находится перед лицом "нового тоталитаризма", который "маскируется под видом "прогресса", "разнообразия" и "так называемых законов о разжигании ненависти", резюмирует газета.

9 декабря газета Die Welt сообщила, что несколько депутатов Бундестага от АдГ отправились в США, где примут участие в гала-вечере Нью-йоркского клуба молодых республиканцев. Как уточнила Bild, речь идет о примерно 20 парламентариях. Поездка проходит на фоне публикации новой Стратегии нацбезопасности США. Сам Фронмайер отверг критику визита делегации АдГ в США, заявив, что они хотят "наладить прочные партнерские отношения с теми силами, которые выступают за национальный суверенитет, культурную идентичность и реалистичную политику в области безопасности и миграции".