Politico: Италия выступит против отправки Украине замороженных активов России

По данным издания, Болгария, Италия, Мальта и Бельгия объединятся, чтобы оказать давление на Еврокомиссию и предложить альтернативные варианты финансирования Киева

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Болгария, Италия и Мальта поддержат Бельгию в блокировании решения об использовании замороженных активов России для финансирования Украины на предстоящем саммите ЕС 18-19 декабря. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

По информации издания, четыре страны объединятся, чтобы оказать давление на Еврокомиссию (ЕК) и предложить альтернативные варианты финансирования Украины. "Это голосование (на саммите ЕС о бессрочном блокировании российских активов 12 декабря - прим. ТАСС) ни при каких обстоятельствах не предопределяет решения о возможном использовании российских замороженных активов, которое должно быть принято на уровне лидеров", - говорится в тексте документа, который четыре страны намерены отправить ЕК.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. По плану ЕК бессрочная заморозка активов - это первый этап для их экспроприации активов РФ под прикрытием схемы "репарационного кредита" Киеву.