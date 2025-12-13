Власти Одесской области обратились к другим регионам за помощью в водоснабжении

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что большая часть административного центра региона обесточена, а сама вода подается при помощи генераторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что для обеспечения региона водой привлекли помощь из других областей Украины. Об этом пишет издание "Общественное. Новости".

По его данным, большая часть административного центра региона обесточена, а сама вода подается при помощи генераторов. "Из шести-семи регионов уже везут питьевую воду. Машины по загрузке выезжают, чтобы у нас был резерв на всякий случай", - приводит издание слова Кипера.

В субботу глава городской военной администрации Сергей Лысак проинформировал, что тепло- и водоснабжение отсутствует в большей части города Одессы.

Ночью и утром сообщалось о взрывах в Одесской области. Кипер в своем Telegram-канале сообщал о повреждениях объектов энергетической и промышленной инфраструктуры области.