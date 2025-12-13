Армия Израиля угрожает нанести удар по базе "Хезболлах" на юге Ливана

По информации телеканала Al Jadeed, проживающие в поселке Янух экстренно эвакуируются при содействии ливанских военнослужащих и миротворцев ООН

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Жители населенного пункта Янух на юге Ливана получили предупреждение от израильской армии о готовящемся ударе по расположенной в нем базе шиитской организации "Хезболлах".

Военный представитель Авихай Эдри в видеообращении, распространенном на арабском языке, потребовал от них покинуть свои дома, расположенные в опасной зоне.

"В ближайшее время будет совершена атака на военную инфраструктуру, принадлежащую "Хезболлах", чтобы пресечь ее попытки возобновить свою диверсионную деятельность в этом районе", - указал военпред.

По информации телеканала Al Jadeed, в небе над Янухом появился израильский дрон-разведчик, который барражирует на низкой высоте. Проживающие в поселке жители экстренно эвакуируются при содействии ливанских военнослужащих и миротворцев ООН.

12 декабря истребители израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана и в западной части долины Бекаа. Интенсивные ракетные удары были нанесены по горной местности Джебель-эр-Рафи, высотам Рейхани и ущелью Вади-Румин, где расположены военно-тренировочные лагеря шиитских бойцов. Всего было совершено не менее десяти авианалетов, о жертвах и пострадавших сведений не поступило.