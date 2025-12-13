Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Президент России Владимир Путин отмечал, что ВС РФ полностью владеют стратегической инициативой в зоне СВО

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

"Оперативная ситуация остается сложной", - написал он в своем Telegram-канале.

11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ полностью владеют стратегической инициативой в зоне СВО. В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил подробные доклады о полном переходе Северска в ДНР под контроль ВС РФ. Об этом доложил президенту начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.