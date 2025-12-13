ЦАХАЛ нанес удар для ликвидации ключевого радикала ХАМАС в городе Газа

По данным армейской пресс-службы, этот радикал "в последние месяцы действовал с целью восстановления военного потенциала ХАМАС и производства оружия"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила атаку в районе города Газа с целью ликвидации ключевого командира радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удар по ключевому террористу ХАМАС в районе города Газа", - говорится в заявлении.

По данным армейской пресс-службы, этот радикал "в последние месяцы действовал с целью восстановления военного потенциала ХАМАС и производства оружия".