ЦАХАЛ: в секторе Газа ранили двоих израильских военных

Их были эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи, отметила пресс-служба Армии обороны Израиля

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате детонации самодельного взрывного устройства на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Двое военнослужащих получили легкие ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сработавшего во время операции по зачистке территории от террористической инфраструктуры на юге сектора Газа", - говорится в заявлении.

"Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи", - добавили в армейской пресс-службе.