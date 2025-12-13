ЦАХАЛ: в секторе Газа ранили двоих израильских военных
15:10
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 декабря. /ТАСС/. Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате детонации самодельного взрывного устройства на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Двое военнослужащих получили легкие ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сработавшего во время операции по зачистке территории от террористической инфраструктуры на юге сектора Газа", - говорится в заявлении.
"Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи", - добавили в армейской пресс-службе.