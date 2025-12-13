Филиппо: бессрочная заморозка активов РФ лишь отдаляет перспективу мира

Франция должна отказаться от этого, в том числе потому, что у нее есть значительные доли в Euroclear, заявил лидер французской партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Решение Совета ЕС по бессрочной блокировке суверенных активов России может ударить по самим странам Евросоюза, кроме того, оно не способствует мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Это кража, это незаконно, и кроме того, Франция должна отказаться от этого по ряду причин, в том числе потому, что у нас есть значительные доли в Euroclear. Таким образом, у нас нет никаких причин участвовать в этом деле, это не способствует миру и направлено только на то, чтобы саботировать мир, как и все, что делают сторонники ЕС. Поэтому я за то, чтобы мы прекратили участвовать в этой попытке кражи, незаконного ограбления, разморозили средства и возобновили диалог с Россией", - сказал он.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.