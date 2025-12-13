Helsingin Sanomat: в Финляндии завели уголовное дело против Греты Тунберг

Шведскую экоактивистку обвиняют в противодействии полиции во время демонстрации активистов экологического движения Extinction Rebellion в центре Хельсинки 25 июня 2024 года

Грета Тунберг © Thomas Lohnes/ Getty Images

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Финские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом в пятницу сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, Тунберг обвиняется в противодействии полиции во время демонстрации активистов экологического движения Extinction Rebellion в центре Хельсинки 25 июня 2024 года.

25 ноября газета The Daily Telegraph сообщила, что экоактивистке запретили въезд в Венецию, а также она получила штраф на €150 за участие в акции с окраской Гранд-канала в зеленый цвет.