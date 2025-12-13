Нигерия опровергла сообщения, что задержанный США супертанкер принадлежит стране

НАБМ подтвердило, что судно SKIPPER, о котором идет речь, действительно совершило рейс в страну в 2024 году, однако не принадлежит какой-либо нигерийской компании

ХАРАРЕ, 13 декабря. /ТАСС/. Нигерийское агентство безопасности мореходства (НАБМ) отвергло сообщения некоторых СМИ о принадлежности Нигерии супертанкера, арестованного Соединенными Штатами у берегов Венесуэлы якобы за транспортировку краденой нефти.

Агентство подтвердило, что супертанкер SKIPPER, о котором идет речь, действительно совершил рейс в Нигерию в 2024 году, однако не принадлежит какой-либо нигерийской компании и не ходит под нигерийским флагом, передает телеканал Arise со ссылкой на агентство.

По данным НАБМ, супертанкер SKIPPER, зарегистрированный Международной морской организацией под номером 9304667, последний раз был замечен в территориальных водах Нигерии 1 июля 2024 года, компания, которой он принадлежит, - Thomarose Global Ventures Limited - не значится в реестре НАБМ. Кроме того, судно неоднократно меняло хозяев и названия.

В 2022 году танкер SKIPPER был включен в санкционный список министерства финансов США по обвинению в причастности к контрабандным поставкам нефти и причастности к операциям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и "Хезболлах". Два дня назад некоторые СМИ, в том числе нигерийские, сообщили о его задержании береговой охраной и ВМС США у венесуэльских берегов по подозрению в перевозке нефти между Венесуэлой и Ираном.

Генеральный директор НАБМ Дайо Мобереола подтвердил приверженность агентства работе с международными партнерами, включая администрацию США, по проведению соответствующего расследования.