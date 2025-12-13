NYT: встречи Коула и Лукашенко говорят о потеплении отношений между Белоруссией и США

Американский спецпосланник совершил как минимум четыре визита в Белоруссию в 2025 году, напомнила газета

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и спецпосланника США Джона Коула свидетельствуют о потеплении в отношениях между двумя странами. Такое мнение выразила в субботу газета The New York Times (NYT).

По ее мнению, речь идет "о медленном, но устойчивом потеплении в отношениях" Вашингтона и Минска. Издание отмечает, что Коул совершил как минимум четыре визита в Белоруссию в 2025 году.

Ранее Коул по результатам двухдневных переговоров с Лукашенко заявил, что оценивает их как продуктивные. По словам американского спецпосланника, на них обсуждались конфликт на Украине, ситуация вокруг Венесуэлы, нормализация отношений между Вашингтоном и Минском. Коул также сообщил, что власти США приняли решение снять санкции с белорусского калия.