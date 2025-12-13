Эйсмонт: Белоруссия готова экспортировать калийные удобрения через любые порты

Пресс-секретарь президента республики отметила важность экономики, логистики и экономической целесообразности в этом вопросе

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Белоруссия готова экспортировать калийные удобрения через любые порты, исходя из целесообразности. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Что касается калия. Мы готовы экспортировать через любые порты. Тут главное - экономика, логистика, экономическая целесообразность. Куда будет выгодно, туда и повезем", - сказала она.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил журналистам, что власти США приняли решение снять санкции с белорусского калия.