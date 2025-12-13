Постпред Белоруссии при ООН: США исходят из того, что Минск и Москва - союзники

Валентин Рыбаков отметил, что у стран тесные отношения

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация исходит из того, что Белоруссия и Россия поддерживают тесные, союзнические отношения. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

"Нынешняя администрация [в Вашингтоне] исходит из того, что у нас абсолютно тесные, теплые, дружеские, родственные, союзнические отношения с Российской Федерацией, и никаких попыток вмешаться в эти взаимоотношения никогда не было и, я думаю, никогда не будет", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".