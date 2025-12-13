Постпред Белоруссии при ООН: США не пытаются влиять на отношения Минска и Москвы

Валентин Рыбаков отметил, что об этом никогда не заходила речь на переговорах

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. США не пытаются каким-либо образом повлиять на переговорах с Белоруссией на отношения республики с Россией. Об этом сообщил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

"Очень часто мне приходилось отвечать на вопрос о том, пытаются ли американцы каким-то образом повлиять на нас в наших взаимоотношениях с Россией. Я могу вас заверить, об этом никогда - я уже на многих переговорах подобных был - не заходила речь", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".