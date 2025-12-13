Пентагон сообщил, что в Пальмире убили двух военных США и переводчика

Американские военные оказывали поддержку в проведении операций против террористической группировки "Исламское государство" в регионе, отметил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Двое военных США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Об этом заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

"Сегодня в сирийской Пальмире были убиты двое военнослужащих армии США [сухопутных сил] и один американский переводчик из числа гражданских, трое были ранены", - сообщил он в X. По словам Парнелла, американские военные оказывали поддержку в проведении операций против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в регионе. Представитель Пентагона не привел подробностей о том, что именно произошло. По его словам, ведется расследование.

Военный министр США Пит Хегсет также заявил в X: "Дикарь, совершивший это нападение, был убит силами партнеров". "Знайте, что, если вы нападаете на американцев в любой точке мира, вы проведете остаток своей короткой, полной страха жизни, зная, что США будут вас преследовать, найдут и убьют без всякой жалости", - добавил шеф Пентагона.

Телеканал Syria TV ранее сообщил со ссылкой на источник, что в результате инцидента со стрельбой вблизи Пальмиры погиб один сотрудник сил безопасности Сирии, трое военнослужащих ВС США получили ранения. По информации агентства SANA, вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории, в результате чего несколько человек получили ранения. Нападавший был убит на месте. Какими были его мотивы, не сообщалось.