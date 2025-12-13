Лукашенко предупредил, что Венесуэла может стать для США новым Вьетнамом
МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил на переговорах американскую делегацию, что война в Венесуэле может стать для США новым Вьетнамом. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.
"Президент Беларуси очень откровенно говорил с американской делегацией [сегодня] на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому, тем более, ни всему мировому сообществу", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
По словам дипломата, Лукашенко имел прекрасные отношения с предыдущим венесуэльским лидером Уго Чавесом и поддерживает такие же отношения с нынешним президентом Николасом Мадуро. "Каким образом Беларусь может поспособствовать и лично Александр Григорьевич тому, чтобы, не дай бог, не началась еще одна война в мире", - сообщил Рыбаков, рассказывая о ходе обсуждения этой темы на субботней встрече.