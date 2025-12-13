Лукашенко предупредил, что Венесуэла может стать для США новым Вьетнамом

Белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков отметил, что президент республики поднимал этот вопрос на встрече со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил на переговорах американскую делегацию, что война в Венесуэле может стать для США новым Вьетнамом. Об этом заявил белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков.

"Президент Беларуси очень откровенно говорил с американской делегацией [сегодня] на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому, тем более, ни всему мировому сообществу", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По словам дипломата, Лукашенко имел прекрасные отношения с предыдущим венесуэльским лидером Уго Чавесом и поддерживает такие же отношения с нынешним президентом Николасом Мадуро. "Каким образом Беларусь может поспособствовать и лично Александр Григорьевич тому, чтобы, не дай бог, не началась еще одна война в мире", - сообщил Рыбаков, рассказывая о ходе обсуждения этой темы на субботней встрече.