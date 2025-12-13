Армия Израиля временно воздержалась от удара по базе "Хезболлах" на юге Ливана

Такое решение приняли после прибытия военных ливанской армии и миротворцев ООН в населенный пункт Янух для проведения проверки объекта, по которому должен был быть нанесен авиаудар, сообщает портал Elnashra

БЕЙРУТ, 13 декабря. /ТАСС/. Командование Армии обороны Израиля отложило запланированное на субботу нанесение удара по базе шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По его информации, такое решение было принято после прибытия военнослужащих ливанской армии и миротворцев ООН в населенный пункт Янух для проведения проверки объекта, по которому должен был быть нанесен авиаудар.

Израильский военный представитель Авихай Эдри в видеообращении, распространенном в социальной сети X на арабском языке, подтвердил, что атака на военную инфраструктуру, принадлежащую "Хезболлах", приостановлена. "Мы решили временно воздержаться от авиаудара по объекту в Янухе, - указал Эдри. - Однако армия продолжает следить за целью и поддерживает связь с Временными силами ООН в Ливане".

Ранее жители этого пограничного поселка в округе Тир были эвакуированы после поступившего предупреждения от израильской армии о готовящемся воздушном рейде на базу "Хезболлах". В своем видеообращении Эдри потребовал от них покинуть дома, расположенные в опасной зоне.

12 декабря истребители израильских ВВС атаковали военные объекты шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана и в западной части долины Бекаа. Интенсивные ракетные удары были нанесены по горной местности Джебель-эр-Рафи, высотам Рейхани и ущелью Вади-Румин, где расположены военно-тренировочные лагеря шиитских бойцов. Всего было совершено не менее десяти авианалетов, о жертвах и пострадавших сведений не поступало.