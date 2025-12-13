Коул: Минск обещал противодействовать запуску метеозондов с контрабандой

Белорусский президент Александр Лукашенко искренне пытается сгладить ситуацию, отметил спецпосланник США по Белоруссии

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Минск выразил готовность принять меры для прекращения запуска с территории республики метеорологических зондов с контрабандой сигарет. Об этом заявил специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул в интервью агентству Reuters.

"Он недавно согласился сделать все, что может, чтобы остановить воздушные шары", - сообщил Коул, говоря о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. Белорусский лидер ранее встретился с Коулом и другими американскими представителями.

"Я считаю, что президент Белоруссии искренне пытается сгладить ситуацию. Я думаю, на это потребуется время, но, полагаю, это можно решить. Он хочет поддерживать нормальные отношения со своими соседями, он заверил меня в этом", - добавил Коул, говоря о Лукашенко. "Я знаю, что Литва сделала все, что может, чтобы пресечь действия получателей сигарет или чего угодно другого. Я думаю, что обе стороны работают над этим", - подчеркнул спецпосланник США.

Литовско-белорусские отношения находятся в кризисном состоянии после того, как Вильнюс 29 октября решил на месяц в одностороннем порядке закрыть автотранспортную границу с соседней страной, объявив это мерой борьбы с воздушной контрабандой сигарет. Метеозонды с этим нелегальным грузом, которые запускались с территории Белоруссии, угрожали безопасности гражданской авиации и вынуждали закрывать аэропорты.

В ответ на закрытие границы Минск запретил проезд по стране литовских фур и распорядился поставить их на платные охраняемые стоянки. 20 ноября Литва границу открыла, но фуры остаются на месте, а воздушные шары контрабандистов время от времени появляются в небе. На этом фоне премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о возможности закрыть границу повторно.