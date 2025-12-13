Bild: 60% немцев поддержали запрет на использование соцсетей до 16 лет

По данным опроса социологического института INSA, среди лиц старше 30 лет уверенное большинство поддерживают эту инициативу

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Германии выступают в поддержку введения запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 60% респондентов выступают за запрет соцсетей для лиц младше 16 лет по примеру Австралии. При этом лишь 24% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 16% заявили, что им все равно или затруднились с ответом на поставленный вопрос.

Особенно высокая поддержка запрета среди сторонников партии "Зеленых" (71%), ХДС (70%) и СДПГ (69%). Избиратели "Альтернативы для Германии" и Свободной демократической партии Германии более сдержанно относятся к инициативе - за введение запрета выступают 57%. Кроме того, заметен разрыв и среди различных возрастных групп.

В частности, среди лиц старше 30 лет уверенное большинство поддерживают запрет. Среди тех, кто моложе 30 лет, ситуация иная: 40% выступают за, 37% - против, 15% - все равно. "Любой, кто выступает за запрет социальных сетей для лиц младше 16 лет, пользуется поддержкой большинства населения, даже если ему не удается убедить большинство лиц моложе 30 лет", - прокомментировал результаты руководитель INSA Херман Бинкерт. Опрос проводился с 11 по 12 декабря. В нем приняли участие 1 003 человека.

С 10 декабря в Австралии действует закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Согласно его требованиям, соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков.

В последние месяцы политики из разных партий Германии высказывались о введении возрастного ограничения для использования социальных сетей. Министр образования ФРГ Карин Прин призвала к введению такого рода запрета. Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан заявил о возможном запрете на использование соцсетей для лиц моложе 16 лет. Лидер германской партии "Зеленые" Франциска Брантнер также выступила за введение запрета на использование социальных сетей, включая Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и TikTok, для лиц младше 16 лет. Аналогичную точку зрения высказывал и премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии Даниэль Гюнтер.