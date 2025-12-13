WSJ: США пока не добились согласия на отправку миротворцев в Газу

Госдеп официально направил более чем 70 государствам запросы об оказании военной или финансовой помощи стабилизационным силам, указывает издание

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Ни одна страна пока не дала США согласия на размещение своих военных в секторе Газа в составе международных стабилизационных сил. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ранее на этой неделе Госдепартамент официально направил более чем 70 государствам запросы об оказании военной или финансовой помощи стабилизационным силам, указывает издание. Согласно его данным, Вашингтон обратился как к "с своим близким союзникам, таким как Италия и Франция, так и к небольшим странам, включая Мальту и Сальвадор". В послании отмечалось, что страны Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, уже ведут переговоры с США о финансировании усилий по поддержанию мира в Газе. По словам неназванного американского чиновника, 19 стран выразили заинтересованность в возможности направить своих военных или оказать поддержку иными способами. Однако, как подчеркивает The Wall Street Journal, ни одно иностранное государство пока не взяло на себя обязательств, поскольку существует риск, что мандат стабилизационных сил будет расширен, и они должны будут заниматься разоружением боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

Даже Азербайджан и Индонезия - две страны, которые по словам американских чиновников, "близки к отправке войск" - выступают за наделение военных ограниченными полномочиями, которые не будут подразумевать участия в потенциальных боестолкновениях, уточняет газета. Она напоминает, что, по планам администрации президента США Дональда Трампа, около 10 тыс. военных в составе международных сил будут под началом американского генерала "заниматься послевоенной стабилизацией в Газе". Несколько американских военных при этом сомневается, что численный состав международной миссии превысит 8 тыс. человек.

Состав и задачи стабилизационных сил будут обсуждаться на следующей неделе в Катаре, во встрече примут участие представители более 25 стран, сообщили источники The Wall Street Journal. Ожидается также, что в декабре в Майами (штат Флорида) для переговоров с Трампом прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти США начали работать над планом по размещению международных стабилизационных сил в секторе Газа. Газета The National позднее уточняла, что в их состав войдут не менее 4 тыс. военнослужащих из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов, в которых будут задействованы 3 тыс. местных волонтеров.