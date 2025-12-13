Трамп: Вашингтон ответит ИГ на убийство военных США в Сирии

Американский президент отметил, что ответ будет "очень серьезным"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация примет ответные силовые меры против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в связи с убийством двух военных США и одного американского переводчика в Пальмире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как он отметил в Truth Social, имела место "атака ИГ против США" в Сирии. "Ответ будет очень серьезным", - подчеркнул Трамп. Говоря о произошедшем журналистам у Белого дома, он отметил: "Это была засада".

Американский лидер уточнил, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа "чрезвычайно возмущен и обеспокоен" упомянутым нападением. Трамп добавил, что еще трое военных получили ранения и находятся в стабильном состоянии.

Как сообщил ранее Пентагон, двое военных США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части провинции Хомс в Сирии. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров".

Телеканал Syria TV ранее сообщил со ссылкой на источник, что в результате инцидента со стрельбой вблизи Пальмиры погиб один сотрудник сил безопасности Сирии, трое военнослужащих ВС США получили ранения. По информации агентства SANA, вооруженный мужчина открыл огонь по сирийским и американским военным во время их совместного патрулирования территории, в результате чего несколько человек получили ранения. Какими были его мотивы, не сообщалось.