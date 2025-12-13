Турция предложила ограниченное соглашение о безопасности судоходства в Черном море

Глава МИД республики Хакан Фидан отметил, что по аналогичному принципу в свое время были заключены договоренности по зерновой сделке

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Турция предлагает сторонам украинского конфликта заключить ограниченное соглашение о ненанесении ударов по объектам энергетики и обеспечении безопасности судоходства в Черном море, пока они не могут договориться о подписании всеобъемлющего мирного соглашения. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан в эфире телеканала TV NET.

"При отсутствии всеобъемлющего прекращения огня и мирного соглашения предлагается заключить ограниченное соглашение о ненанесении ударов по энергетическим объектам и обеспечении безопасности судоходства в Черном море", - сказал он.

Фидан напомнил, что по аналогичному принципу в свое время (в 2022 году - прим. ТАСС) были заключены договоренности по зерновой сделке. "Таким образом, не только суда, задействованные в перевозке зерновых, но и все коммерческие суда избежали блокировки в навигации", - отметил он.

Зерновая сделка, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, прекратила действие 17 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

Глава МИД Турции также сообщил, что в субботу была совершена новая атака на коммерческое судно в Черном море, но инцидент обошелся без негативных последствий. Минобороны Турции ранее сообщало, что принимает необходимые меры с целью противодействия угрозам в бассейне Черного моря в связи с атаками на гражданские суда в ее исключительной экономической зоне.

Фидан, кроме того, не исключил, что ряд вопросов, касающихся мирного урегулирования конфликта, будет решен на Украине при проведении референдума. "Похоже, что в определенной степени ряд вопросов будет решен на Украине путем выборов и референдума, а некоторые положения мирного соглашения - только путем референдума", - сказал он. При этом Фидан добавил, что Турция готова выступить посредником в урегулировании конфликта. "Обе стороны четко заявляют, чего они хотят и чего не хотят. Проблема заключается в несоответствии между тем, чего хотят стороны, и тем, чего они не хотят. Именно здесь и нужен посредник", - подчеркнул он.