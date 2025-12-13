Более ста человек пришли к Белому дому на митинг против политики Трампа

Протестующие, в частности, критикуют меры по выдворению из США нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Более ста человек пришли на акцию протеста у Белого дома, чтобы выразить недовольство политикой администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Многие участники митинга пришли с транспарантами. На них следующие надписи: "Трамп должен уйти прямо сейчас", "Объявите импичмент Трампу", "Остановите Трампа". Выступающие на акции, в частности, критикуют меры по выдворению из страны нелегальных мигрантов. Манифестанты называют действующую вашингтонскую администрацию "фашистской" и скандируют: "Трамп должен уйти!"

Акция организована группой общественных организаций, в том числе антивоенных, левого толка и поддерживающих мигрантов.

Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек, и высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации президент подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Политические оппоненты Трампа обвиняют его администрацию в чрезмерно жестких действиях в отношении мигрантов.