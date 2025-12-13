В Чили пройдет второй тур выборов президента страны

Действующий глава государства Габриэль Борич в соответствии с конституцией не мог баллотироваться

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 декабря. /ТАСС/. Второй тур выборов президента пройдет 14 декабря в Чили. Действующий глава государства Габриэль Борич в соответствии с конституцией не мог баллотироваться на второй срок подряд.

Во второй тур выборов вышли Жанетт Хара, представляющая правящую левоцентристскую коалицию "Единство для Чили", и Хосе Антонио Каст из консервативной Республиканской партии.

Программы кандидатов

Хара, являющаяся членом Коммунистической партии Чили, возглавляла министерство труда и социального страхования в правительстве Борича. Ее программа фокусируется на улучшении условий труда и помощи малому бизнесу. Среди ее предложений - повышение минимальной заработной платы с нынешних 529 тыс. песо ($577) до 750 тыс. песо ($817), субсидии для предпринимателей и развитие инфраструктуры. Как и ее соперник, в условиях роста преступности в Чили за последние годы Хара обещает принять меры для улучшения ситуации в сфере безопасности, в том числе за счет модернизации полиции, строительства тюрем и развертывания вооруженных сил для защиты границ и борьбы с незаконной миграцией.

В начале избирательной кампании Хара заявляла, что для Чили было бы полезным вступление в БРИКС. Однако в октябре, отвечая на прямой вопрос о том, хочет ли она, чтобы страна присоединилась к группе, она отметила, что сегодня "мировая геополитика сильно влияет" на решения, которые должен будет принимать следующий президент Чили, и что, по ее мнению, южноамериканская страна должна развивать отношения сразу по трем направлениям - США, Китай и Евросоюз. Хара выступает с критикой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но высказывается о недопустимости военного вторжения США в эту страну.

Каст был соперником Борича во втором туре выборов президента в декабре 2021 года, однако уступил ему. Он выступает за сокращение государственного вмешательства в экономику и более жесткие меры по борьбе с преступностью. В случае победы он намерен снизить налоговую ставку на прибыль корпораций, урезать государственные расходы и создать "чрезвычайное правительство" для "восстановления порядка". Кандидат также обещает построить заграждения на границах с Боливией и Перу. Политик является противником эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков.

Каст выступал с критикой решения Борича по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы посетить саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро в июле. Консервативный политик также положительно высказывался об идее военной операции США в Венесуэле.

Опросы и поддержка бывших соперников

После первого тура о поддержке Каста заявили его бывшие соперники Йоханнес Кайзер и Эвелина Маттеи, занявшие четвертое и пятое место соответственно. Франко Париси из правоцентристской "Партии людей", занявший третье место, не поддержал ни одного из кандидатов, вышедших во второй тур.

Согласно опросу компании Cadem, результаты которого были опубликованы 29 ноября, за Каста были готовы проголосовать 46% респондентов, за Хару - 34%. Остальные 20% опрошенных не ответили на вопрос или сказали, что не собираются идти на выборы или пока не определились с кандидатом. Около 60% респондентов также ответили, что не одобряют работу действующего правительства. Среди основных проблем чилийцы называют ухудшение ситуации в сфере безопасности, нелегальную миграцию и экономическую стагнацию.

Избирательные участки будут открыты с 08:00 по местному времени (14:00 мск) до 18:00 (00:00 мск 15 декабря). Голосование в Чили является обязательным.