Венесуэла осудила бессрочную заморозку ЕС российских активов

Решение Евросоюза "грубо нарушает международное право, угрожает правовой безопасности инвестиций и подрывает мирные инициативы в регионе", отметила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес

КАРАКАС, 14 декабря. /ТАСС/. Венесуэла осуждает решение Евросоюза о бессрочной заморозке активов России, которое нарушает международное право. Об этом на своей странице в Telegram-канале заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Правительство Боливарианской Республики отвергает заморозку активов Российской Федерации, одобренную Европейским Союзом", - написала она. Решение ЕС "грубо нарушает международное право, угрожает правовой безопасности инвестиций и подрывает мирные инициативы в регионе", отметила Родригес. Она подчеркнула, что "незаконные действия являются нападением <…> на новый мир законности, противостоящий воровству, пиратству и разграблению".

Совет Евросоюза 12 декабря принял решение о бессрочной блокировке суверенных активов России. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.