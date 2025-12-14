Asahi: Япония направит гражданских специалистов в координационный центр по Газе

В состав группы войдут эксперты по региону, работающие в международных гуманитарных организациях и НПО, и специализирующиеся, в частности, на восстановлении инфраструктуры, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается направить гражданских специалистов для работы в координационном центре, созданном по инициативе США для контроля за соблюдением перемирия в секторе Газа. Об этом сообщила газета Asahi.

По данным источников издания в правительстве Японии, предполагается участие исключительно в гуманитарной сфере работы этого центра. Также отмечается, что в состав группы японских специалистов войдут эксперты по региону, работающие в международных гуманитарных организациях и НПО, и специализирующиеся, в частности, на восстановлении инфраструктуры.

Военно-гражданский координационный центр был создан на юге Израиля вблизи границы с Газой после достижения режима прекращения огня. Центр будет собирать информацию об обстановке в Газе в режиме реального времени из различных источников, включая разведывательные беспилотники и международные организации. Сообщалось, в работе центра под руководством США будут принимать участие представители более 40 стран и организаций.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.