Politico: Трамп похитил Рождество у европейских дипломатов, как Гринч

Многие представители стран ЕС в США "топят свои печали на вечеринках", передает газета

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Настроение в посольствах европейских стран в Вашингтоне характеризуется мрачностью из-за отношения администрации президента США Дональда Трампа к трансатлантическим союзникам и напоминает состояние жителей городка Ктограда из фильма "Гринч - похититель Рождества" (2000), у которых украл праздник одноименный персонаж. Соответствующую оценку в субботу привела газета Politico.

Сотрудник диппредставительства одной из "средних по размеру" европейских стран на условиях анонимности заявил изданию, что "западному альянсу конец, отношения никогда уже не будут прежними".

Многие представители стран ЕС в США "топят свои печали на вечеринках", воздерживаются от комментариев текущего кризиса в трансатлантических отношениях с учетом раздражения, которое вызывают у Белого дома негативные высказывания их коллег. При этом часть европейского дипкорпуса в Вашингтоне надеется, что Трамп и его окружение "на самом деле не имели в виду то, что постоянно говорили" в отношении стран Европы, а некоторые ожидают, что "все вернется в норму" при следующей американской администрации, отмечает газета.

Еще один европейский дипломат выразил Politico мнение, что своей критикой Европы Трамп в некотором роде оказывает ей услугу, побуждая европейские страны быть более сильными и способными союзниками Вашингтона.

Об изменениях в отношениях США и Европы

13 декабря канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне публикации США новой Стратегии нацбезопасности заявил о необходимости отстаивания собственных интересов и подчеркнул, что европейцы должны подготовиться к фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях.

В опубликованном 5 декабря документе, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

Ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. В целом, как заявлял он в интервью Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению президента США, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многих из этих стран "нежизнеспособными государствами".