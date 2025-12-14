В Таиланде заявили, что прекращение огня зависит от оценки безопасности

Камбоджа не проявляет искренности и не готова двигаться по пути к миру, сообщили в пресс-центре вооруженных сил страны

БАНГКОК, 14 декабря. /ТАСС/. Установление режима прекращения огня на границе Таиланда и Камбоджи должно рассматриваться после оценки обстановки силами, которые задействованы в обеспечении безопасности государства. Об этом говорится в сообщении объединенного пресс-центра таиландских вооруженных сил, освещающего ситуацию на границе с соседней страной.

"Атака камбоджийской стороны на гражданский район Таиланда, совершенная 13 декабря 2025 года, является явным доказательством того, что Камбоджа не проявляет искренности и не готова двигаться по пути к миру. Таиланд подчеркивает, что рассмотрение вопроса о прекращении огня должно основываться прежде всего на оценке ситуации силами безопасности на местах", - сказал директор пресс-центра Прапхат Сончайди.

"Таиланд вынужден защищаться от постоянной угрозы гражданскому населению и военнослужащим. Любые призывы к прекращению огня должны делаться с учетом этого факта. Действия Таиланда предпринимаются в рамках законного права на самооборону в соответствии с международным правом, в частности со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. <...> Решения в области национальной безопасности и защиты суверенитета Таиланда должны основываться на подтвержденных фактах на местах, а не на односторонних заявлениях противоборствующей стороны. Наконец, Таиланд вновь заявляет, что не стремится к конфликту и не был инициатором насилия, но он не позволит подвергать угрозе жизни своих граждан", - добавил Сончайди.

Столкновения с применением стрелкового оружия произошли на границе 7 декабря. Армия Таиланда 8 декабря сообщила, что камбоджийские силы рано утром начали артиллерийский обстрел ее позиций в приграничной зоне. Таиландские ВВС в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Посольства России в обеих странах рекомендовали согражданам воздерживаться от посещения приграничных районов.